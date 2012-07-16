Іран знайшов нафту на шельфі Каспійського моря

Як зазначив керуючий директор Khazar Exploration and Production Co. (KEPCO) Алі Осулі, запаси нафти були виявлені в межах нафтогазового родовища "Сардар-е Джангала" (Sardar-e Jangal), розташованого на шельфі північної провінції Гілян (Gilan), пише lenta.ru.

За оцінками топ-менеджера KEPCO, добовий видобуток нафти на ділянці може досягати восьми тисяч барелів.

За попередньою оцінкою, запаси газу на родовищі оцінюються в 50 мільярдів кубічних футів (близько 1,42 мільярда кубометрів), що еквівалентно сукупному споживання газу в Ірані протягом десяти років. У травні поточного року в National Iranian Oil Company's (NIOC) вже повідомляли, що родовище також містить значні запаси нафти.

Іран займає друге після Саудівської Аравії місце у світі з експорту нафти. Однак через міжнародних санкцій, введених з 1 липня щодо ісламської республіки з боку ЄС і США, видобуток нафти в Ірані та обсяги її експорту знижуються.