Сирійські повстанці оголосили про перехід у наступ по всій країні

Відповідну заяву, повідомляє Agence France-Presse, повстанці поширили увечері 17 липня.

Відповідно до нової тактики, ВАС поведе атаки "на всі позиції урядових військ у містах і селах країни" з метою змусити прихильників Асада здатися або знищити їх.

Крім того, ВАС заявила, що вважатиме "легітимними цілями" будь-яких збройних прихильників Асада з суміжних держав, зокрема, загони ліванського руху "Хізбалла" і Вартових іранської революції.

Як повідомлялося, нагадує Лента.ру, за підсумками дводенних боїв повстанці заявили, що закріпилися в двох районах Дамаску, і назвали подію "поворотним моментом" у справі повалення правлячого режиму. У свою чергу, прихильники уряду, не спростовуючи сам факт боїв, заявили про те, що "терористичні угруповання" "ніколи не отримають Дамаск".