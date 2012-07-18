На виборах у Лівії переміг Альянс національних сил

Ліберальний Альянс національних сил (АНС), очолюваний колишнім прем'єр-міністром Лівії у тимчасовому уряді Перехідної національної ради Махмудом Джібрілем, отримав перемогу виборах до Загального національного конгресу (ЗНК), які пройшли 7 липня.

За остаточними даними ЦВК, оприлюдненими напередодні, партія екс-прем'єра одержала 39 з 80 депутатських мандатів, відведених для політичних партій, повідомляє ІТАР-ТАСС.

Друге місце посіла Партія справедливості і будівництва (лівійський філіал "Братів-мусульман"). У них у парламенті буде 17 депутатських крісел.

24 "партійних" місця, які залишилися, займуть представники дрібних політичних формувань - здебільшого регіональних.

На думку багатьох аналітиків, ще рано говорити про те, на чийому ж боці реально більше сил - поки не зрозуміло, які коаліції і формування створять партії. Всього ЗНК складатиметься з 200 депутатів, 80 з них - обираються за партійними списками, ще 120 - за індивідуальними. Мандати у установчій асамблеї розподілені відповідно до чисельності населення: 100 - закріплені за західними провінціями, 60 – за східними, 40 – за південними.