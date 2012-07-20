У США затримали підозрюваного у теракті на прем'єрі «Бетмена»

16:23, 20 липня 2012
Світ
919 0

Затримали підозрюваного у вбивстві 14 й пораненні 50 людей на показі фільму про Бетмена в США.

Озброєний чоловік у масці застрелив 14 людей

Озброєна людина в масці застрелила 14 людей і поранила ще 50 на показі нового фільму про Бетмена "Темний лицар: Відродження легенди" в кінотеатрі в передмісті Денвера, повідомив агентству CNN глава місцевої поліції.

Як повідомляє «Рейтер», за словами начальника поліції міста Аврора Дена Оутса, підозрюваного в стрілянині затримано.

Місцева радіостанція KOA з посиланням на свідків передала сьогодні, що людина в протигазі відкрила вогонь під час кіносеансу в торговому центрі в місті Аврора, а потім підірвала димову шашку чи бомбу зі сльозогінним газом.

CNN цитує одного свідка, який стверджує, що бачив, "як хлопець поволі пробирався вгору по сходах і стріляв, вибираючи людей у довільному порядку".

CNN також повідомляє, що місцеві лікарні були приведені в готовність у зв'язку з "пригодою з великою кількістю постраждалих". За даними ЗМІ, 10 людей було вбито на місці й ще четверо людей померли пізніше в клініці.

"Ми почули від 10 до 20 пострілів і звуки невеликих вибухів. Невдовзі після цього ми почули крики людей. Потім вони підійшли до системи гучного зв'язку й сказали, що всім необхідно виходити", - розповідає свідок.

"Щойно ми вийшли, то побачили людей, які бігли й кричали". За словами очевидця, його друзі розповіли йому про те, що озброєна людина була одягнена в протигаз.

Інший свідок розповів, що невідомий відкрив вогонь під час сцени з перестрілкою у фільмі, через що не відразу можна було зрозуміти, що це були вже справжні постріли. Він також додав, що кінотеатр був заповнений густим димом.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter