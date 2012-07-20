У США затримали підозрюваного у теракті на прем'єрі «Бетмена»

Озброєна людина в масці застрелила 14 людей і поранила ще 50 на показі нового фільму про Бетмена "Темний лицар: Відродження легенди" в кінотеатрі в передмісті Денвера, повідомив агентству CNN глава місцевої поліції.

Як повідомляє «Рейтер», за словами начальника поліції міста Аврора Дена Оутса, підозрюваного в стрілянині затримано.

Місцева радіостанція KOA з посиланням на свідків передала сьогодні, що людина в протигазі відкрила вогонь під час кіносеансу в торговому центрі в місті Аврора, а потім підірвала димову шашку чи бомбу зі сльозогінним газом.

CNN цитує одного свідка, який стверджує, що бачив, "як хлопець поволі пробирався вгору по сходах і стріляв, вибираючи людей у довільному порядку".

CNN також повідомляє, що місцеві лікарні були приведені в готовність у зв'язку з "пригодою з великою кількістю постраждалих". За даними ЗМІ, 10 людей було вбито на місці й ще четверо людей померли пізніше в клініці.

"Ми почули від 10 до 20 пострілів і звуки невеликих вибухів. Невдовзі після цього ми почули крики людей. Потім вони підійшли до системи гучного зв'язку й сказали, що всім необхідно виходити", - розповідає свідок.

"Щойно ми вийшли, то побачили людей, які бігли й кричали". За словами очевидця, його друзі розповіли йому про те, що озброєна людина була одягнена в протигаз.

Інший свідок розповів, що невідомий відкрив вогонь під час сцени з перестрілкою у фільмі, через що не відразу можна було зрозуміти, що це були вже справжні постріли. Він також додав, що кінотеатр був заповнений густим димом.