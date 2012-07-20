Іран погрожує закрити протоку, через яку надходить 20% світової нафти

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Agence France-Presse.

Парламентарій заявив, що приблизно половина з 290 депутатів вже заявили про підтримку його ініціативи. За словами Кодусі, протока - це "замок усього світу, а ключ від цього замка знаходиться в руках у Ірану". Депутат закликав своїх колег скористатися цією ситуацією.

Іранські офіційні особи поки ніяк не коментують ініціативу, заявляючи, що остаточне рішення залишиться за верховним лідером країни - великим аятолою Алі Хаменеї.

У МЗС Ісламської республіки дали зрозуміти, що зараз аятолла ставиться до ідеї скептично, але може змінити свою думку.

Раніше Іран офіційно заявляв, що перекриє стратегічно важливу протоку, якщо країни Заходу завадять йому експортувати нафту - основне джерело наповнення бюджету та іноземної валюти. Незважаючи на цю загрозу країни ЄС з 1 липня ввели санкції проти покупців іранської нафти, що залишило Тегеран без покупців.

Щоб не консервувати існуючі свердловини Іран заповнює надлишками нафти танкери, які без особливого успіху шукають покупців палива прямо у відкритому морі. В результаті санкцій економіка країни несе істотні втрати, рівень життя населення знизився настільки, що місцевому телебаченню рекомендували не показувати фільми та передачі, які містять сцени ситих обідів, оскільки це дуже дратує зростаючий клас бідняків, не здатних дозволити собі купити навіть курятини.

Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад кілька днів тому назвав таку ситуацію "війною" проти його країни і пообіцяв її виграти.

Захід наклав на Іран санкції, вимагаючи зупинити збагачення урану і припинити подальші розробки в ядерній сфері. Тегеран на це заявляє, що його дослідження абсолютно мирні, тому не будуть зупинені ні за яких обставин.