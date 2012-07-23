МЗС: Сирія готова використати хімічну зброю
14:47, 23 липня 2012Світ
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Сирія може використати хімічну зброю у разі іноземної агресії.
Джихад Макдісі озвучив позицію влади Сирії
Як повідомляє радіостанція «Ехо Москви», про це заявив, виступаючи в Дамаску, офіційний представник сирійського МЗС Джихад Макдісі.
Він наголосив, що у ході нинішнього громадянського конфлікту в самій Сирії зброя масового ураження не застосовуватиметься.
Раніше офіційний представник американського Білого дому Джей Карні наголосив, що якщо Башар Асад застосує хімічну зброю, то йому доведеться відповісти за свої дії.
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