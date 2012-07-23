МЗС: Сирія готова використати хімічну зброю

Як повідомляє радіостанція «Ехо Москви», про це заявив, виступаючи в Дамаску, офіційний представник сирійського МЗС Джихад Макдісі.

Він наголосив, що у ході нинішнього громадянського конфлікту в самій Сирії зброя масового ураження не застосовуватиметься.

Раніше офіційний представник американського Білого дому Джей Карні наголосив, що якщо Башар Асад застосує хімічну зброю, то йому доведеться відповісти за свої дії.