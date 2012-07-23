В Іраку жертвами терактів стали понад 100 людей, ще 200 - поранені
В Іраку жертвами терактів, скоєних сьогодні бойовиками, стали 107 осіб, ще 216 поранені.
Як передає РІА «Новости», 27 терактів і нападів сталися в 18 іракських містах, у тому числі в Багдаді і його передмістях.
Зокрема, бойовики атакували військову базу в місті Удейм на північному сході Іраку, вбивши 13 військовослужбовців.
У столиці країни бойовики привели в дію вибуховий пристрій поряд з адміністративною будівлею, де жителям видавалися ідентифікаційні картки.
Ще кілька вибухів сталися в місті Таджи (за 20 кілометрів на північ від Багдада), де бойовики підірвали кілька будинків, а коли до місця одного з терактів почали стягуватися поліцейські і медики, терорист-смертник привів у дію ще один вибуховий пристрій.
У місті Кіркук на півночі країни вибухнули як мінімум чотири замінованих автомобіля.
Ряд терактів, метою яких були співробітники служб безпеки і поліцейські, також сталися в провінції Дьяла на сході Іраку.