В Іраку жертвами терактів стали понад 100 людей, ще 200 - поранені

Як передає РІА «Новости», 27 терактів і нападів сталися в 18 іракських містах, у тому числі в Багдаді і його передмістях.

Зокрема, бойовики атакували військову базу в місті Удейм на північному сході Іраку, вбивши 13 військовослужбовців.

У столиці країни бойовики привели в дію вибуховий пристрій поряд з адміністративною будівлею, де жителям видавалися ідентифікаційні картки.

Ще кілька вибухів сталися в місті Таджи (за 20 кілометрів на північ від Багдада), де бойовики підірвали кілька будинків, а коли до місця одного з терактів почали стягуватися поліцейські і медики, терорист-смертник привів у дію ще один вибуховий пристрій.

У місті Кіркук на півночі країни вибухнули як мінімум чотири замінованих автомобіля.

Ряд терактів, метою яких були співробітники служб безпеки і поліцейські, також сталися в провінції Дьяла на сході Іраку.