Лукашенку не дали акредитацію на Олімпіаду
11:16, 25 липня 2012Світ
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Президенту Білорусі відмовили в акредитації на Олімпійських іграх у Лондоні.
Лукашенко піймав облизня
Оргкомітет літніх ХХХ Олімпійських ігор у Лондоні відмовив у акредитації Президенту Білорусі Олександру Лукашенку, який очолює Національний олімпійський комітет республіки.
Як передає РІА «Новости», про це повідомив перший віце-спікер Держдуми РФ, президент Олімпійського комітету Росії Олександр Жуков.
"Президенту НОК Білорусії Олександру Лукашенку оргкомітет олімпіади в Лондоні не дав акредитацію. Спорт - поза політикою?", - написав О.Жуков у своєму мікроблозі в Twitter, не уточнивши причину відмови.
Як повідомляв УНІАН, ХХХ літні Олімпійські ігри пройдуть у Лондоні з 27 липня до 12 серпня.
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