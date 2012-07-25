Лукашенку не дали акредитацію на Олімпіаду

Оргкомітет літніх ХХХ Олімпійських ігор у Лондоні відмовив у акредитації Президенту Білорусі Олександру Лукашенку, який очолює Національний олімпійський комітет республіки.

Як передає РІА «Новости», про це повідомив перший віце-спікер Держдуми РФ, президент Олімпійського комітету Росії Олександр Жуков.

"Президенту НОК Білорусії Олександру Лукашенку оргкомітет олімпіади в Лондоні не дав акредитацію. Спорт - поза політикою?", - написав О.Жуков у своєму мікроблозі в Twitter, не уточнивши причину відмови.

Як повідомляв УНІАН, ХХХ літні Олімпійські ігри пройдуть у Лондоні з 27 липня до 12 серпня.