Іран заявив, що ізраїльських туристів підірвав сам Ізраїль

Виступаючи в четвер у Раді Безпеки ООН, постійний представник Ірану при всесвітній організації Мохаммед Хазаї заявив, що Тегеран "засуджує тероризм в будь-якій формі і проявах" і ніяким чином не причетний до теракту в Болгарії, пише РІА "Новости".

Увечері 18 липня в аеропорту Бургаса був підірваний туристичний автобус з групою ізраїльтян, в результаті чого 6 людей загинули, більше 30 отримали поранення.

"Така терористична операція могла бути спланована і здійснена тільки тим самим режимом, історія якого виповнена терористичними операціями і замахами, націленими на вплутування інших заради своїх вузьких політичних ігор", - сказав Хазаї в ході відкритих дебатів РБ ООН зі близькосхідних проблем.

"Іран - жертва таких операцій Ізраїлю, і замаху на іранських учених-ядерників свіжі в моїй пам'яті", - підкреслив він, маючи на увазі вбивство з 2010 року в Ірані чотирьох фізиків.

За словами іранського дипломата, викликає подив, що всього кілька хвилин після теракту в Болгарії ізраїльські офіційні особи заявили, що він був здійснений під керівництвом Ірану.

Ці ж звинувачення прозвучали раніше на сьогоднішньому засіданні РБ ООН по Близькому Сходу з вуст постійного представника Ізраїлю при всесвітній організації Хаїма Ваксмана. Хазаї у відповідь назвав їх "безпідставними".

Як раніше писали болгарські ЗМІ, для розслідування теракту сформована спільна група з представників правоохоронних органів Болгарії та ізраїльських спецслужб.