НАТО дякує ВМС України за участь в операціях

Як повідомили УНІАН у прес-центрі командування українських ВМС, про це він сказав вчора у Севастополі під час переговорів з керівництвом ВМС України.

Р.Ширрефф підкреслив, що зустріч, проведена у штабі Командування ВМС України, є черговим кроком в розвитку відносин між українськими ВМС та НАТО, і висловив сподівання, що вона сприятиме подальшому розумінню тієї співпраці, яка існує між НАТО та Україною.

«Користуючись нагодою, хочу подякувати за участь ваших активів, насамперед кораблів, в операції «Активні зусилля», а також в операції «Океанський щит», у якій наступного року має взяти участь український фрегат «Гетьман Сагайдачний», - зазначив заступник Верховного головнокомандувача Об’єднаних ЗС НАТО в Європі.

Т.в.о. командувача ВМС України віце-адмірал Юрій Іл’їн під час зустірічі з Р.Ширреффом наголосив на тій увазі, яку вище військове керівництво НАТО приділяє співпраці з українськими ВМС.

«Сьогоднішній візит є вже другим візитом високого рівня за останні два роки, і це є позитивним сигналом для нас, оскільки подібні візити свідчать: Військово-морські сили Збройних сил України мають високий рівень кооперації з флотами провідних країн світу, - зазначив він.

Віце-адмірал також висловив подяку за роботу експертам штабів Командування НАТО з операцій під час проведення заходів Концепції оперативних можливостей, участь у якій сприяє адаптуванню нових підходів у системі підготовки активів ВМС України до багатонаціональних морських операцій «Активні зусилля», «Океанський щит» та інших.