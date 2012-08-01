15 людей загинули, коли бунтівні поліцейські штурмували МВС

За останніми даними, заколотники контролюють будівлю МВС та кілька прилеглих до неї вулиць.

За повідомленнями інформаційних агентств, на нападників була форма поліцейських. Влада заявляє, що це прихильники екс-президента країни Алі Абдалли Салеха, усуненого від влади кілька місяців тому.

Деякі представники влади звинуватили в причетності до нападу племінника екс-президента, командира одного з поліцейських підрозділів, повідомляє Радіо Свобода.

Нинішній президент Абд Раббо Мансур аль-Хаді намагається провести реорганізацію сил безпеки, які досі перебувають під контролем осіб з оточення Салеха.