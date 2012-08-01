МОК готовий розглянути заявку України щодо Зимової Олімпіади в Карпатах
Прем'єр-міністр України Микола Азаров заявляє, що Міжнародний олімпійський комітет позитивно оцінює перспективи України прийняти зимову Олімпіаду 2022 року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам після відвідання Республіканського вищого училища фізичної культури в Києві.
«Була в мене в рамках Олімпіади така цікава зустріч із паном Рогге (президент МОК Жак Рогге), і він мені розповів про те, що наші матеріали про Карпати – місце проведення зимових Олімпійських ігор, були в Олімпійському комітеті розглянуті й попередній висновок позитивний. Тобто, з точки зору, скажімо, їх стандартів, підходів, наші Карпати відповідають можливості проведення зимових Олімпійських ігор», - сказав М.Азаров.
За словами прем'єра, Ж.Рогге відзначив у розмові з ним, що Україна може оформляти заявку на проведення зимових Олімпійських ігор 2022 року.
«Боріться, безумовно, це дасть дуже широкий імпульс не лише для зимових видів спорту, але й інших видів спорту», - підкреслив М.Азаров.
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Як повідомлялося, Україна в 2014 році має намір подати заявку на участь у конкурсі на право проведення зимової Олімпіади 2022 року. Загальна вартість необхідних для цього заходів попередньо оцінена в 12 млрд дол.
Раніше Президент Віктор Янукович заявив, що Україна докладе всі зусилля, щоб реалізація проекту "Олімпійська надія 2022" із проведення в українських Карпатах зимової Олімпіади-2022 стала можливою. Саме виконання таких великих проектів є серйозним поштовхом для розвитку держави й окремих регіонів, переконаний Президент.