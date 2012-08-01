МОК готовий розглянути заявку України щодо Зимової Олімпіади в Карпатах

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам після відвідання Республіканського вищого училища фізичної культури в Києві.

«Була в мене в рамках Олімпіади така цікава зустріч із паном Рогге (президент МОК Жак Рогге), і він мені розповів про те, що наші матеріали про Карпати – місце проведення зимових Олімпійських ігор, були в Олімпійському комітеті розглянуті й попередній висновок позитивний. Тобто, з точки зору, скажімо, їх стандартів, підходів, наші Карпати відповідають можливості проведення зимових Олімпійських ігор», - сказав М.Азаров.

За словами прем'єра, Ж.Рогге відзначив у розмові з ним, що Україна може оформляти заявку на проведення зимових Олімпійських ігор 2022 року.

«Боріться, безумовно, це дасть дуже широкий імпульс не лише для зимових видів спорту, але й інших видів спорту», - підкреслив М.Азаров.

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Як повідомлялося, Україна в 2014 році має намір подати заявку на участь у конкурсі на право проведення зимової Олімпіади 2022 року. Загальна вартість необхідних для цього заходів попередньо оцінена в 12 млрд дол.

Раніше Президент Віктор Янукович заявив, що Україна докладе всі зусилля, щоб реалізація проекту "Олімпійська надія 2022" із проведення в українських Карпатах зимової Олімпіади-2022 стала можливою. Саме виконання таких великих проектів є серйозним поштовхом для розвитку держави й окремих регіонів, переконаний Президент.