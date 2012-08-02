США заборонили продавати Ірану танкери і видобувати йому уран

10:55, 02 серпня 2012
Світ
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У США Конгрес схвалив нові санкції щодо Ірану – з огляду на його ядерну програму.

Конгрес направи підтримані санкції Обамі на підпис

Це рішення одноголосно підтримав Сенат, Палата представників проголосувала більшістю, пише Радіо Свобода.

Санкції стосуються компаній, які співпрацюють з Іраном в енергетичній, фінансовій та транспортній сферах.

Тепер Конгрес заборонив співпрацю з Тегераном у питанні видобутку урану, продаж Ірану танкерів для перевезення нафти, співпрацю з державної судноплавною компанією та нафтовими компаніями.

Тепер документ має підписати Барак Обама.

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