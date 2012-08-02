США заборонили продавати Ірану танкери і видобувати йому уран

Це рішення одноголосно підтримав Сенат, Палата представників проголосувала більшістю, пише Радіо Свобода.

Санкції стосуються компаній, які співпрацюють з Іраном в енергетичній, фінансовій та транспортній сферах.

Тепер Конгрес заборонив співпрацю з Тегераном у питанні видобутку урану, продаж Ірану танкерів для перевезення нафти, співпрацю з державної судноплавною компанією та нафтовими компаніями.

Тепер документ має підписати Барак Обама.