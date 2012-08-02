ЗМІ: Джеймс Кемерон зніме фільм про генія-математика Перельмана

Російський математик Григорій Перельман, який прославився тим, що зміг навести докази гіпотези Пуанкаре, після чого відмовився від премії в мільйон доларів, зніметься у фільмі, який буде продюсувати знаменитий Джеймс Кемерон, пише «Комсомольськая правда в Украине».

«Я витратив три роки на те, щоб укласти з паном Перельманом офіційний договір про співпрацю. А крім того, з пропозицією зняти російського генія я вийшов до знаменитого продюсера і режисера Джеймса Кемерона, і його це зацікавило. Упевнений, у цих людей вийде зняти суперкіно про Перельмана», - заявив ізраїльський кінопродюсер Олександр Забровський.

Він уточнив, що зйомки, кастинг акторів, підбір кіногрупи проводитимуть американці. Сам Забровський виступає співпродюсером і співавтором сценарію фільму під робочою назвою «Формула Всесвіту».

Забровський також зазначив, що зміг умовити Перельмана знятися в фільмі не через гроші, а через неординарну пропозицію.

«Перельман не продається. Якщо він відмовився від мільйона доларів, зрозуміло, що зацікавили його зовсім не гроші. Насправді він з інтересом реагує на неординарні пропозиції », - сказав Забровський.

Зараз автори фільму закінчують роботу над сценарієм. А потім почнуться, власне, самі зйомки.

В основі сюжету майбутнього фільму - історія життя російського математика, який навчився керувати Всесвітом. Значна частина картини буде присвячена інтригам математичних шкіл різних країн. Наприклад, як доказ теореми у Перельмана намагалися вкрасти китайці.