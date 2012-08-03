Російського адвоката не випустили до України

Як повідомив Радіо Свобода сам Архіпов, його затримали в аеропорту «Домодєдово» співробітники ФСБ. Адвокату заявили, що він не зможе вилетіти за кордон, оскільки за ним є заборгованість перед службою судових приставів на суму «приблизно в 3-4 тисячі рублів».

Сам адвокат заявив, що нічого не знає про цей борг.

Євген Архіпов, голова Асоціації адвокатів за права людини, мав вилетіти на зустріч з українськими правозахисниками.

Адвокат представляє інтереси ряду російських опозиційних активістів, у тому числі тих, які попросили притулку за кордоном. Він брав участь в акціях на захист політв'язнів у Росії.