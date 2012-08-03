Російського адвоката не випустили до України
00:28, 03 серпня 2012Світ
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Євгена Архіпова, адвоката одного з підозрюваних у справі про заворушення на Болотній площі в Москві 6 травня, не випустили з Росії в Україну.
Як повідомив Радіо Свобода сам Архіпов, його затримали в аеропорту «Домодєдово» співробітники ФСБ. Адвокату заявили, що він не зможе вилетіти за кордон, оскільки за ним є заборгованість перед службою судових приставів на суму «приблизно в 3-4 тисячі рублів».
Сам адвокат заявив, що нічого не знає про цей борг.
Євген Архіпов, голова Асоціації адвокатів за права людини, мав вилетіти на зустріч з українськими правозахисниками.
Адвокат представляє інтереси ряду російських опозиційних активістів, у тому числі тих, які попросили притулку за кордоном. Він брав участь в акціях на захист політв'язнів у Росії.
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