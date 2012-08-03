"Ведмеді-десантники" протестували в Мінську (фото)
01:50, 03 серпня 2012Світ
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2 серпня, в День десантника, представники білоруського молодіжного руху «Zмена» провели в Мінську акцію солідарності з політв'язнями.
У День десантника молодіжний рух «Zмена» провів у Мінську акцію солідарності з політв`язнями, фото zapraudu.info
Про це УНІАН повідомили у прес-службі цивільної компанії «Говори правду!».
«Іграшкових ведмедів-десантників виставили поряд з фонтаном біля Оперного театру в Мінську з плакатами, що закликають звільнити політв'язнів», - повідомили у прес-службі.
Крім цього, ведмедики-десантники закликали ігнорувати парламентські вибори в Білорусі, які мають відбудуться 23 вересня.
Довідка УНІАН. «Zмена» (Зьмена) – неформальне політичне об'єднання білоруської молоді. Створено в 2012 році. Є молодіжним крилом громадянської компанії «Говори правду!» (ГП), об'єднує навколо себе молодих членів «ГП», а також людей різних політичних поглядів, пов'язаних однією ідеєю – зміною політичного устрою в Білорусі.
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