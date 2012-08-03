"Ведмеді-десантники" протестували в Мінську (фото)

Про це УНІАН повідомили у прес-службі цивільної компанії «Говори правду!».

«Іграшкових ведмедів-десантників виставили поряд з фонтаном біля Оперного театру в Мінську з плакатами, що закликають звільнити політв'язнів», - повідомили у прес-службі.

Крім цього, ведмедики-десантники закликали ігнорувати парламентські вибори в Білорусі, які мають відбудуться 23 вересня.

Довідка УНІАН. «Zмена» (Зьмена) – неформальне політичне об'єднання білоруської молоді. Створено в 2012 році. Є молодіжним крилом громадянської компанії «Говори правду!» (ГП), об'єднує навколо себе молодих членів «ГП», а також людей різних політичних поглядів, пов'язаних однією ідеєю – зміною політичного устрою в Білорусі.