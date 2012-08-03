Двох росіян засудили за спробу спалити Путіна

Про це повідомляє Газета.ру з посиланням на представника незареєстрованої партії «Інша Росія» Олександра Аверіна. За його словами, Строганов і Нікітін, затримані 31 липня на Тріумфальній площі, провели в поліції дві доби.

Офіційно опозиціонери засуджені за статтею 19.3 КоАП РФ про опір співробітникам поліції, проте "Інша Росія" стверджує, що затримані вони були саме за спалення зображення Путіна.

"Портрет чомусь не потрапив до протоколів адміністративного правопорушення", - уточнюється в повідомленні на сайті руху.

Усього під час акції на захист 31-ї статті Конституції (про свободу зборів) було затримано 48 осіб. Їм загрожує адміністративний арешт або великі штрафи - відповідно до недавно прийнятими поправками до закону про мітинги.