У сирійської опозиції з'явилися танки

Однак факти його застосування проти урядових сил не встановлені, заявив у четвер журналістам заступник генерального секретаря всесвітньої організації з миротворчих операцій Ерве Ладсус.

"Ми знаємо, що опозиція має в своєму розпорядженні важкі озброєння, це ми бачили. Але ми ще не бачили, щоб вони застосовували ці важкі озброєння проти сил уряду", - сказав Ладсус після закритого засідання Ради Безпеки ООН, де він доповів про ситуацію в Сирії.

За словами Ладсуса, у опозиції в Сирії "є танки, машини піхоти, і це факт", цитує РІА "Новости".