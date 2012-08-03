Путін перепризначив свого представника в Україні

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, відповідний указ В.Путін підписав у четвер, 2 серпня.

«Покласти на Надзвичайного і Повноважного Посла Російської Федерації в Україні М.Зурабова обов'язки спеціального представника Президента Російської Федерації з розвитку торгово-економічних відносин з Україною», - сказано в документі.

Крім того, В.Путін перепризначив віце-прем'єр-міністра Росії Дмитра Рогозіна своїм спецпредставником з Придністров'я.

Також глава Росспівробітництва Костянтин Косачов зберіг пост спецпредставника Президента РФ із зв'язків з державами-учасницями СНД.

Як повідомляв УНІАН, М.Зурабова було призначено спецпредставником Президента РФ з розвитку торгово-економічних відносин з Україною в січні 2010 року.