Порошенко запропонував Москві "нульовий варіант"

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінекономрозвитку, про застосування принципу «нульового варіанту» йшлося під час зустрічі у Москві з міністром економічного розвитку РФ Андрієм Білоусовим та міністром промисловості і торгівлі РФ Денисом Мантуровим.

Сторони, повідомляють у Мінекономрозвитку, констатували, що розширення торговельно-економічного співробітництва, реалізація низки проектів у енергетичній, металургійній, машинобудівній, науково-технічній та гуманітарних сферах сприятимуть зростанню товарообігу та взаємовигідному співробітництву між державами.

Під час зустрічей було досягнуто домовленості про вжиття найближчим часом заходів щодо лібералізації у вагомих позиціях експорту. Зокрема, на виконання досягнутих домовленостей, 2 серпня уряд Російської Федерації вже розглянув питання про надання Україні квоти на поставку труб на російський ринок у другому півріччі 2012 року.

П.Порошенко переконаний, що прийняття зазначеного рішення дозволить відновити роботу трубної галузі України, зберегти робочі місця та створити умови для відродження ринків збуту для вітчизняних металургів. «Одним з головних ринків збуту української продукції є Російська Федерація. Саме тому ми будемо цілеспрямовано й ефективно працювати в цьому напрямку задля збереження та розвитку діяльності цілих галузей, які створюють добробут десяткам тисяч громадян України і забезпечують розвиток економіки України», - підкреслив він.