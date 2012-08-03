Аннан відмовився примиряти Сирію: не може хотіти миру більше, ніж усі

Виступаючи на прес-конференції, він сказав, що сирійський народ "відчайдушно потребує дій", розкритикувавши Раду безпеки ООН за "вказування пальцем та називання імен", пише ВВС Україна.

Аннан є автором мирного плану для Сирії, який передбачав шість етапів і мав на меті покласти край військовим діям. Однак жодна зі сторін не виконала повністю вимоги плану, і насильство в країні триває досі.

Генеральний секретар ООН Пан Гі-Мун сказав, що після того, як наприкінці серпня мандат спецпосланця закінчиться, Кофі Аннан не планує продовжувати його. Він сказав, що сприйняв відставку пана Аннана з "глибоким жалем".

Розмовляючи в Женеві з журналістами, Кофі Аннан сказав, що дедалі гостріша мілітаризація Сирії та "явний брак єдності" в Раді безпеки "ґрунтовно змінили обставини для ефективного виконання моєї ролі".

Він звинуватив обидві сторони конфлікту, додавши, однак, що ситуацію "поглибила роз'єднаність міжнародної спільноти".

"У той час, коли сирійський народ відчайдушно потребує дій, в Раді безпеки продовжують вказувати пальцем і називати імена", - сказав він.

"Ані я, ані будь-хто інший не може змусити сирійський уряд чи ту ж опозицію зробити кроки в бік політичного процесу. Тому як спецпосланець я не можу хотіти миру більше, ніж сторони конфлікту, ніж Рада безпеки чи міжнародна спільнота", - сказав він.

Аннан не виключив, що його роль посередника перейде до когось іншого. "У світі повно таких безумців як я, тому не дивуйтеся, якщо хтось іще вирішить взятися за це", - сказав він.

Колишній генсек ООН додав, що його наступник, можливо, обере інший шлях, зазначивши, що головною ціллю має залишатися передача влади і що президент Башар Асад "має рано чи пізно піти з посади".