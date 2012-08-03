«Плюшевий десант» у Білорусі окошився на послах

Мінськ і Стокгольм офіційно оголосили про висилку послів Швеції та Білорусі.

Про це повідомляє Ехо Москви.

Першим про дипломатичний скандал повідомив глава шведського МЗС Карл Більдт.

У своєму твіттері він написав, що посол Швеції Стефан Еріксон фактично поплатився за надто активну підтримку прав людини. «Обурливо. Це показує характер режиму ", зазначив міністр в мікроблозі. У наступному повідомленні Більд сказав, що шведська сторона не бажає бачити у своїй країні нового посла Білорусі і попросить двох дипломатів залишити країну.

Офіційна реакція Мінська не змусила себе довго чекати. У білоруському МЗС щоправда сказали, що шведського посла ніхто не висилав, йому просто не продовжили акредитацію.

Прес-секретар відомства Андрій Савіних зазначив, що за 7 років перебування шведського дипломата, його діяльність «була направлена не на зміцнення, а на руйнування відносин двох країн».

Провісником скандалу можна вважати акцію, яку шведські активісти влаштували в Білорусі на початку липня. Легкомоторний літак долетів до Мінська і скинув «десант» із плюшевих ведмедів з плакатами на підтримку свободи слова.

Мінськ спочатку заперечував факт порушення кордону. Однак пізніше через цю акцію своїх постів позбулися кілька високопоставлених білоруських чиновників

Крім того, були взяті під варту двоє місцевих жителів, один з яких виклав в Інтернет фотографії акції.