Держзвинувачення запросило для «Pussy Riot» 3 роки тюрми

Прокурор Олександр Нікіфоров вимагає засудити учасниць панк-групи «Pussy Riot» Надію Толоконнікову, Катерину Самуцевич і Марію Альохіну до трьох років позбавлення волі у колонії загального режиму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прокурор сказав у ході дебатів сторін у Хамовницькому суді в Москві.

За його словами, провина підсудних у здійсненні хуліганства з мотивів релігійної ненависті доведена в повному обсязі. При цьому він заявив, що, за даними слідства, акція носила не політичний характер, як про це заявляли підсудні, а була направлена саме на образу православних віруючих.

«Явним чином вони демонстрували релігійну ненависть, принизили і образили почуття віруючих. Їхні дії в храмі недвозначно сприймалися як розпалювання релігійної ворожнечі і ненависті», - сказав О.Нікіфоров.

«Використовувати храм і, тим більше, амвон, як сцену, задирати ноги, прийти в зухвалому, неналежному одязі до храму, танцювати і співати - все це держзвинувачення розцінює як знущання з почуттів віруючих», - додав О.Нікіфоров.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого 2012 року кілька учасниць панк-групи Pussy Riot заспівали в храмі Христа Спасителя у Москві молебень «Богородице, Путіна прожени». Поліція порушила кримінальну справу за ст. 213 КК Росії («Хуліганство»). Дотепер три учасниці гурту Н.Толоконнікова, М.Альохіна і К.Самуцевич перебувають під арештом, незважаючи на численні заклики представників громадськості звільнити їх.

Стаття «хуліганство» (частина 2 статті 213 КК РФ - грубе порушення громадського порядку групою осіб за попередньою змовою), яка ставиться дівчатам, передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.