Білорусь відкликає своє посольство зі Швеції

09:48, 08 серпня 2012
Світ
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Шведам запропоновано зробити те ж саме.

Причина кофлікту - плюшевий десант

Офіційний Мінськ вирішив відкликати своє посольство зі Швеції, запропонувавши шведській стороні зробити те ж саме.

Про це йдеться в заяві білоруського МЗС, повідомляє РІА Новости. "Білоруська сторона змушена прийняти рішення про відкликання свого посольства в Швеції і повернення всіх співробітників до Республіки Білорусь. Відповідні дії вже робляться. Одночасно, грунтуючись на принципі взаємності, зафіксованому в тому числі в ст. 2 Віденської конвенції, шведській стороні запропоновано відкликати своє посольство з Республіки Білорусь до 30 серпня 2012 року ", - заявили у відомстві.

Білоруська сторона особливо підкреслює, що в контексті даних заходів мова не йде про розрив дипломатичних відносин.

Як повідомлялося, на початку червня з борту шведського літака, несанкціоновано перетнув кордон Білорусі, над Мінськом і околицями, розкидали плюшевих ведмедів із прикріпленими до них гаслами на підтримку захисту свободи слова.

Міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт у своєму мікроблозі Twitter повідомив про висилку посла цієї країни владою Білорусі за те, що він "занадто активно виступав на захист прав людини". У свою чергу офіційний представник МЗС Білорусі Андрій Савіних повідомив, що білоруська сторона не видворяли посла, було прийнято рішення не продовжувати його акредитацію.

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