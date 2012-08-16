Майже 40% американців не підуть обирати президента

Тобто 6 листопада близько 80 млн повнолітніх американців не планують голосувати.

Про це свідчать результати опитування, проведеного університетом Саффолка і опублікованого в газеті USA Today, пише gazeta.ua.

За словами організаторів опитування, серед байдужих до виборів Барака Обаму підтримують 43% американців, тоді як за кандидата від Республіканської партії Мітта Ромні виступають 20%. Загалом в тому випадку якби ці американці проголосували, то дві людини з трьох віддали б свої голоси за чинного президента

Згідно з останніми опитуваннями, Обама з великим відривом лідирує в президентських перегонах.