Майже 40% американців не підуть обирати президента
10:29, 16 серпня 2012Світ
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Майже 40% виборців США не збираються брати участь у виборах президента країни.
За Обаму серед байдужих до виборів проголосували б 43%, за Ромні - 20%
Тобто 6 листопада близько 80 млн повнолітніх американців не планують голосувати.
Про це свідчать результати опитування, проведеного університетом Саффолка і опублікованого в газеті USA Today, пише gazeta.ua.
За словами організаторів опитування, серед байдужих до виборів Барака Обаму підтримують 43% американців, тоді як за кандидата від Республіканської партії Мітта Ромні виступають 20%. Загалом в тому випадку якби ці американці проголосували, то дві людини з трьох віддали б свої голоси за чинного президента
Згідно з останніми опитуваннями, Обама з великим відривом лідирує в президентських перегонах.
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