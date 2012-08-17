Японію знову струсонуло: магнітуда 4,9

09:11, 17 серпня 2012
Світ
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Землетрус магнітудою 4,9 стався сьогодні на півдні Японії.

Землетрус

Про це передає ІТАР-ТАРС.

Даних про потерпілих і руйнування не надходило. Національне метеорологічне управління Японії оголосило про загрозу цунамі, проте через кілька хвилин відкликало попередження.

Епіцентр землетрусу розміщується в Східно-Китайському морі поблизу узбережжя префектури Кумамото (острів Кюсю), а осередок залягав практично під поверхнею морського дна. Підземні поштовхи відчули жителі семи префектур Японії.

 

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