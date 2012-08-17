Інтерпол підтвердив статус Ассанжа як особливо розшукуваного злочинця

Про це передає РІА «Новости», відзначаючи, що міжнародний циркуляр про розшук з червоним кутом на сайті Інтерполу означає, що країни - учасниці організації можуть вжити будь-які відповідні заходи у рамках свого законодавства для затримання або арешту зазначеної особи.

"Підтвердження статусу містера Ассанжа, як розшукуваного злочинця, випливає з того, що у четвер влада Еквадору вирішила надати йому політичний притулок", - зазначається в заяві на сайті міжнародної поліцейської організації.

Джуліан Ассанж, 41-річний громадянин Австралії, у середині червня з'явився до посольства Еквадору в Лондоні з проханням про надання притулку. Він підозрюється у Швеції в зґвалтуванні і сексуальних домаганнях, які нібито сталися у серпні 2010 року. У листопаді того самого року шведські правоохоронні органи оголосили його в міжнародний розшук, щоб мати можливість допитати. Дж.Ассанжа затримали у Лондоні в грудні 2010 року. Формально Швеція не пред'явила йому жодних звинувачень, а європейський ордер на арешт, який і став підставою для судового розгляду, є наслідком відмови з'явитися у поліцію для дачі показань і рішення залишити Швецію і виїхати до Британії. Дж.Ассанж згодом програв справу про свою екстрадицію до Швеції, пройшовши всі британські судові інстанції, аж до Верховного суду.

16 серпня глава МЗС Еквадору Рікардо Патіньо заявив, що його країна надає Дж.Ассанжу політичний притулок. Британські власті заявляють, що, незважаючи на це рішення, мають намір заарештувати Дж.Ассанжа і екстрадувати його до Швеції.

Гучний скандал навколо порталу WikiLeaks вибухнув після публікації на сайті документів дипломатичної служби США. У конфіденційних матеріалах, викладених на сайті 29 листопада 2010 року, містилися, зокрема, вельми невтішні вислови на адресу світових лідерів. До цього WikiLeaks опублікував десятки тисяч документів про дії американських військовослужбовців в Іраку і Афганістані.