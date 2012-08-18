Західні лідери засудили вирок Pussy Riot

"Як свідчення неправомірного поводження з учасницями гурту перед судом, так і вирок змушують засумніватися в повазі з боку Росії до міжнародних правових норм і в її прихильності до чесного і прозорого суду, - цитує РосБізнесКонсалтинг. - Вирок Pussy Riot став ще одним політичним вироком проти опозиціонерів у Росії. Ця тенденція не може не турбувати нас ".

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Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель засудила вирок, винесений Хамовницьким судом Москви учасницям групи Pussy Riot, передає Reuters.

"Винесений Pussy Riot вирок є необгрунтовано жорстокий, - вважає А.Меркель. - Він несумісний з загальноєвропейськими цінностями верховенства закону та демократії, які Росія, як член Ради Європи, зобов'язана захищати". Активне громадянське суспільство не може бути загрозою для модернізації Росії - воно є її необхідною умовою, зазначила А.Меркель.

Таку ж точку зору висловив голова МЗС ФРН Гвідо Вестервелле: "Мирний художній перформанс не може розглядатися як кримінальний злочин. Критика влади - важлива частина демократії", - сказав він.

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Із засудженням вироку учасницям Pussy Riot виступив і офіційний представник МЗС Франції Венсан Флореані. Він заявив, що Париж вважає вирок невідповідним скоєному: "Ми шкодуємо про прийняте сьогодні московським судом рішення засудити трьох молодих жінок, членів групи Pussy Riot, до двох років ув'язнення", - сказав Флореані, зазначивши, що це рішення суду може бути оскаржене як в Росії, так і в Страсбурзі.

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МЗС Великобританії, у свою чергу, назвав непропорційно жорстким вирок Альохіній, Толоконниковій і Самуцевич і засумнівався в щирості Росії у справі захисту фундаментальних прав і свобод людини: "Я глибоко стурбований засудженням трьох учасниць колективу Pussy Riot, який можна розглядати тільки як непропорційну реакцію на висловлення політичних переконань ", - заявив заступник голови Форін-офісу Алістер Берт. Він нагадав, що британський уряд неодноразово закликав владу РФ захищати такі права людини, як свобода самовираження і пропорційність правозастосування: "Нинішній вердикт ставить під питання прихильність Росії захистові цих фундаментальних прав і свобод", - цитує РІА "Новости".

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Держдепартамент США закликав російську владу переглянути справу учасниць панк-групи Pussy Riot: "США стурбовані і вердиктом, і невиправдано тривалим терміном ув'язнення, до якого московський суд засудив учасниць групи Pussy Riot, а також негативним впливом на свободу слова в Росії", - йдеться в заяві офіційного представника держдепартаменту Вікторії Нуланд.