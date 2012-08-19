На перегонах у Сербії спортивний автомобіль врізався у натовп людей

Спортивний автомобіль в'їхав у натовп людей у ході автогонки в західній частині Сербії, в результаті дві людини загинули, ще двоє отримали тяжкі травми, передає РІА "Новости".

Як повідомляє місцевий телеканал В92 з посиланням на Олену Ракович - представника лікарні, куди доставили постраждалих, подія сталася в районі гірського масиву Тара, де проходили перегони "Тара-2012", в яких брало участь 50 автомобілів.

В ході заходу спортсмен з Боснії та Герцеговини Бранімір Симич втратив контроль над машиною і врізався у натовп. За фактом події поліція веде перевірку, після якої буде прийнято рішення, відновлювати чи ні перегони.