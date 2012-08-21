Експерти розповіли, хто і як керує Росією

Як вважають автори доповіді, країною зараз керує політбюро, в якому президенту РФ Путіну відведена роль арбітра: він вирішує спори між кланами, пише Лента.ру.

Він складений на основі опитування більше 60 представників політичної і бізнес-еліти.

До складу політбюро автори роботи віднесли вісім осіб: Ігор Сечін, Сергій Чемезов, Геннадій Тимченко, Юрій Ковальчук, Сергій Собянін, Сергій Іванов, В'ячеслав Володін і Дмитро Медведєв.

Іванов, наголошується в доповіді, відповідає за внутрішньоелітний баланс в рамках адміністрації президента. Його заступник Володін називається в роботі "новачком політбюро", який, однак, швидко набирає вагу. Його перевагами Мінченко і Петров називають вплив на деякі регіони і на "Єдину Росію" через "Загальноросійський народний фронт".

Сечін, на думку авторів, хоче стати "основним гравцем у сфері ПЕК", але в той же час зберігає вплив на силові структури. У роботі Мінченка-Петрова йдеться, що опозицію йому складають Тимченко та Ковальчук. Їх союз, відзначають політологи, "виступає в ролі альтернативного Сечіну полюса впливу в ПЕК".

Медведєв, як йдеться в доповіді, "в силу своєї апаратної позиції неминуче буде виступати центром тяжіння для конкуруючих бізнес-груп". Серед його союзників - генпрокурор Юрій Чайка, а також віце-прем'єри Владислав Сурков та Ігор Шувалов.

Сергій Чемезов називається основним гравцем у сфері військово-промислового комплексу. "Група Чемезова останнім часом запустила новий політичний проект, успішний не стільки з точки зору впливу на громадську думку, скільки з точки зору залучення симпатії лідера держави", - написано в доповіді.

Сергія Собяніна автори доповіді вважають "лідером номенклатурної групи, до якої входить кілька губернаторів, сконцентрованих на Уралі". До того ж йому "вдалося вибудувати неконфліктні відносини з більшою частиною олігархічних структур, що мають інтереси в Москві".

В роботі підкреслюється, що члени політбюро ніколи не збираються за одним столом. Всі суперечки, що виникають між ними, вирішує Володимир Путін. Як заявив Мінченко, система побудована так, "щоб всі входили в клінч, а далі верховний арбітр приймав рішення".