Президент Киргизії призначив нового главу уряду
17:06, 01 вересня 2012Світ
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Президент Киргизії Алмазбек Атамбаєв прийняв відставку виконуючого обов'язки прем'єр-міністра Омурбека Бабанова і призначив на цю посаду віце-прем'єра Аали Карашева.
Президент прийняв відставку Бабанова
Президент Киргизії Алмазбек Атамбаєв прийняв відставку виконуючого обов'язки прем'єр-міністра Омурбека Бабанова і призначив на цю посаду віце-прем'єра Аали Карашева.
Як повідомляє радіо «Свобода», всі міністри киргизького уряду працюють зараз, будучи формально у відставці.
Після розпаду правлячої коаліції в парламенті створюється нове об'єднання більшості, якій належить сформувати новий Кабінет міністрів.
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