Президент Киргизії призначив нового главу уряду

Президент Киргизії Алмазбек Атамбаєв прийняв відставку виконуючого обов'язки прем'єр-міністра Омурбека Бабанова і призначив на цю посаду віце-прем'єра Аали Карашева.

Президент Киргизії Алмазбек Атамбаєв прийняв відставку виконуючого обов'язки прем'єр-міністра Омурбека Бабанова і призначив на цю посаду віце-прем'єра Аали Карашева. Як повідомляє радіо «Свобода», всі міністри киргизького уряду працюють зараз, будучи формально у відставці. Після розпаду правлячої коаліції в парламенті створюється нове об'єднання більшості, якій належить сформувати новий Кабінет міністрів.

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