Бортпровідники Lufthansa вирішили наразі обійтися без страйків

Керівництво авіакомпанії і профспілка бортпровідників Ufo вирішили залучити до переговорів про підвищення зарплати незалежного посередника, повідомляє «Німецька хвиля».

Відповідно до існуючих правил, упродовж усього часу, доки триває процес врегулювання розбіжностей нейтральною стороною, діє зобов'язання про відмову від страйків. Ця процедура починається з 00.00 годин 8 вересня і повинна бути завершена до 12 вересня, передає агентство dpa з посиланням на представника Lufthansa Александера Беренса.

У свою чергу голова профспілки Ufo Ніколай Баубліс запевнив, що під час процедури врегулювання суперечки за допомогою посередника страйків не буде. Під час цих переговорів йтиметься, насамперед, про питання заробітної плати. Інші теми обговорюватимуться під час паралельних дискусій.

Нагадаємо, тільки 7 вересня 24-годинний страйк бортпровідників Lufthansa торкнувся більш як 100 тисяч пасажирів. Найбільша німецька авіакомпанія була змушена відмінити більш як половину своїх рейсів.

Як повідомляв УНІАН, бортпровідники авіакомпанії Lufthansa страйкували з 31 серпня, вони вимагають підвищення заробітної плати на 5%. Йдеться про зарплату 19 тисяч співробітників. Повторний страйк пройшов 4 вересня, але й він не наблизив працедавця і страйкуючих до консенсусу.

Lufthansa на тлі світової боргової кризи збирається скоротити інвестиції і звільнити 3,5 тисячі співробітників. Упродовж трьох років концерн планує заощадити 1,5 млрд євро. З метою скорочення витрат Lufthansa збирається також реформувати свою дочірню авіакомпанію Germanwings і частково перевести туди співробітників, сплачуючи їм нижчі зарплати.