На курдському фестивалі у Німеччині побили 80 поліцейських

Один із потерпілих перебуває у важкому стані, повідомляє радіо «Свобода».

Затримано 31 людину, пошкоджено 13 поліцейських машин.

Заворушення спалахнули у суботу пізно ввечері, коли організатори не дозволили 14-річному підлітку пронести прапор забороненого угрупування. Почалася бійка. В прибулих на місце поліцейських полетіло каміння, пляшки, петарди. У відповідь співробітники правоохоронних органів застосували перцевий газ.

На фестиваль до Мангейма з'їхалися майже 40 тисяч курдів із різних країн Європи.