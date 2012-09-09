На курдському фестивалі у Німеччині побили 80 поліцейських

15:08, 09 вересня 2012
Світ
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На заході Німеччині, в місті Мангейм 80 співробітників поліції зазнали поранень під час заворушень на курдському фестивалі.

Курди з`їхались з багатьох країн Європи

Один із потерпілих перебуває у важкому стані, повідомляє радіо «Свобода».

Затримано 31 людину, пошкоджено 13 поліцейських машин.

Заворушення спалахнули у суботу пізно ввечері, коли організатори не дозволили 14-річному підлітку пронести прапор забороненого угрупування. Почалася бійка. В прибулих на місце поліцейських полетіло каміння, пляшки, петарди. У відповідь співробітники правоохоронних органів застосували перцевий газ.

На фестиваль до Мангейма з'їхалися майже 40 тисяч курдів із різних країн Європи.

 

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