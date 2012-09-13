У Туреччині 44 журналістів судять як державних злочинців

На лаві підсудних - 44 людини, більшість із яких уже дев'ять місяців перебувають під арештом. Їх звинувачують у підтримці забороненої Робочої партії Курдистану, підривній пропаганді й дискредитації держави.

Як пише «Коммерсант – Украина», адвокати обвинувачених стверджують, що їхні клієнти виконували свої професійні обов'язки й що влада Туреччини розгорнула наступ на незалежну пресу. З такою оцінкою згодні й експерти правозахисної організації Amnesty International - у жовтні буде представлена їхня доповідь про загрозу свободі слова в Туреччині з боку ісламістського уряду Реджепа Тайїпа Ердогана.

Практично всі журналісти, які опинилися на лаві підсудних, - курди, їм інкримінують зв'язки з Робочою партією Курдистану (РПК), яку в Анкарі вважають терористичною організацією. Проте юристи, які вивчили 800-сторінковий звинувачувальний документ, виявили багато епізодів, що не мають ніякого відношення ні до тероризму, ні до курдського сепаратизму.

Так, один із журналістів звинувачується в "дискримінації держави" - за те, що розповів про випадки сексуального домагання в найбільшій національній авіакомпанії Turkish Airlines. Його колезі загрожує термін за публікацію матеріалу про розтління неповнолітніх у в'язниці міста Адена. Серед інших "злочинів", скоєних співробітниками ЗМІ, - інтерв'ю з лідером курдської партії "Мир і демократія" Селахаттіном Демірташем і повідомлення про втрати в ході зіткнень між урядовими військами і бойовиками РПК.

За даними правозахисних організацій, зараз у Туреччині - країні, що входить до НАТО й прагне вступити до ЄС, - у в'язницях перебуває понад 100 журналістів. Це більше, ніж у Китаї або Ірані, - країнах, які на Заході звикли вважати найбільш злісними порушниками свободи преси. Туреччина ж досі була на кращому рахунку. Судячи з усього, скоро така її репутація може бути зіпсована. На думку адвоката Мераля Даніша Бекташа, прем'єр-міністр Р.Т.Ердоган "відкрито загрожує журналістам і диктує їм, що писати".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 вересня, в Києві відбулася офіційна церемонія зустрічі Президента України Віктора Януковича і прем'єр-міністра Турецької Республіки Реджепа Тайїпа Ердогана.

Планується, що В.Янукович і Р.Т.Ердоган відкриють 9-у Ялтинську щорічну зустріч «Україна і світ: долаючи завтрашні виклики разом», яка пройде з 13 по 16 вересня в Лівадійському палаці.

Пленарна частина 9-ї щорічної Ялтинської зустрічі відкриється 14 вересня виступами В.Януковича і Р.Т.Ердогана. Глави двох країн обговорять актуальні питання розвитку України та Туреччини, а також майбутнє «широкої Європи» в XXI столітті.