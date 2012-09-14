В Афганістані автобус врізався у бензовоз: 50 пасажирів згоріли живцем
11:02, 14 вересня 2012Світ
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П'ятдесят осіб загинули і шість отримали поранення в результаті ДТП у південній афганській провінції Газні.
Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на інтернет-газету Khaama Press.
За словами прес-секретаря губернатора Заравара Західа, у районі Аб-Банд рейсовий автобус врізався у бензовоз, виникла пожежа. Пасажири автобуса згоріли живцем, сказав він.
За даними телеканалу "Толо", шістьох людей вдалося визволити з охопленого полум'ям автобуса. Їх госпіталізовано.
За попередньою версією дорожньої поліції, причиною ДТП стало перевищення швидкості водієм автобуса.
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