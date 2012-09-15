У Мадриді тисячі людей протестують проти жорсткої бюджетної економії
19:11, 15 вересня 2012Світ
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У Мадриді проходить багатотисячна маніфестація протесту проти політики жорсткої бюджетної економії, що проводиться в країні.
Як передає Радіо «Свобода».
Сотні тисяч маніфестантів, мобілізовані лівими партіями і профспілками, прибули до Мадрида для участі в грандіозній маніфестації протесту проти антикризової політики уряду ліберальної Народної партії.
Присутні вимагають проведення референдуму, щоб змусити владу змінити, за висловом профспілок, політику наступу на права трудящих.
З метою скорочення бюджетного дефіциту іспанська влада позбавили службовців 13-ї зарплати, заморозила пенсії, підвищила ПДВ і скоротила витрати на освіту і медичне обслуговування.
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