У Мадриді тисячі людей протестують проти жорсткої бюджетної економії

Як передає Радіо «Свобода».

Сотні тисяч маніфестантів, мобілізовані лівими партіями і профспілками, прибули до Мадрида для участі в грандіозній маніфестації протесту проти антикризової політики уряду ліберальної Народної партії.

Присутні вимагають проведення референдуму, щоб змусити владу змінити, за висловом профспілок, політику наступу на права трудящих.

З метою скорочення бюджетного дефіциту іспанська влада позбавили службовців 13-ї зарплати, заморозила пенсії, підвищила ПДВ і скоротила витрати на освіту і медичне обслуговування.