Російсько-американський екіпаж МКС повернувся на Землю

Про це УНІАН повідомили в Центрі управління польотів.

«Сьогодні о 06:52:53 за московським часом (02:52:53 GMT) на північний схід від міста Аркалик (Казахстан) приземлився апарат корабля «Союз ТМА-04М» з міжнародним екіпажем. Усі операції зі спуску з орбіти й приземлення пройшли без зауважень», - йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що самопочуття членів екіпажу, які повернулися на Землю, хороше.

Росіяни Геннадій Падалка, Сергій Ревін і американець Джозеф Акаба стартували з космодрому Байконур 15 травня 2012 року. Під час космічного польоту екіпаж зустрів два російські вантажні кораблі «Прогрес», брав участь у забезпеченні робіт із європейським і японським транспортними кораблями, виконав намічену програму науково-прикладних досліджень. Г.Падалка здійснив вихід у відкритий космос за російською програмою загальною тривалістю 5 годин 50 хвилин.

За інформацією Роскосмосу, в найближчі години планується здійснити доставку членів екіпажу до місць постійної дислокації для проведення післяпольотної реабілітації. Г.Падалка і С.Ревін відправляться в підмосковний Центр підготовки космонавтів, а Дж.Акаба - до США.

Для Г.Падалки цей політ у космос став четвертим, для Дж.Акаби - другим, а для С.Ревіна - дебютним.

На станції до прибуття наступного російського пілотованого корабля продовжують роботу учасники 33-ї тривалої експедиції на МКС Юрій Маленченко, Суніта Уїльямс і Акіхіко Хошиде.