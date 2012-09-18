Росія не вбачає підстав знижувати ціни на газ для ЄС
Голова комітету Державної думи РФ із енергетики Іван Грачов заявив, що Росія не бачить підстави для зниження ціни на газ за довгостроковими контрактами, укладеними з європейськими споживачами.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це І.Грачов сказав на прес-конференції в Москві у відповідь на антимонопольний розгляд Єврокомісії, що розпочався минулого тижня, яка підозрює концерн у зловживанні домінуючою позицією на ринку Центральної та Східної Європи.
«Анінайменшої потреби знижувати ціну за довгостроковими контрактами немає. У перспективі Європі буде потрібно більше газу – на 100 млрд куб., і з якого дива ціни повинні падати», - сказав І.Грачов, назвавши при цьому дії Єврокомісії проти «Газпрому» пропагандистськими й короткостроковими.
За словами І.Грачова, в найближчі 5-7 років ціни на вуглеводні продовжать зростання, виходячи з цього, від продажу вуглеводнів Росія зможе отримувати «хороші бюджети», що дозволить вирішувати внутрішні проблеми.
Не боїться Росія й так званої "сланцевої революції", вважаючи, що вона не матиме значного впливу на ціни на газ.
«На мій погляд, якогось сильного впливу на зниження цін це мати не може», - сказав депутат, додавши, що в Польщі вже спробували видобувати сланцевий газ, але промислового ефекту не досягнуто.
Крім цього, І.Грачов назвав абсолютно утопічною ідею відмовитися від прив'язки ціни газу на нафту й переходу на спотові поставки.
«Надія, що лібералізацією газового ринку й переходом на спотові контракти Європа доб'ється зниження цін – тимчасова й локальна. Насправді це різко дестабілізує ринки», - додав він.
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Як повідомляв УНІАН, 4 вересня 2012 р. Європейська комісія почала антимонопольне розслідування стосовно корпорації "Газпром", запідозривши його в зловживанні пануючим становищі в Центральній та Східній Європі.
У відповідь на це «Газпром» погрожував відходом із європейського ринку на схід, що може вдарити по капіталізації газового гіганта. Крім того, Президент Росії Володимир Путін підписав указ, за яким змінювати договори й відчужувати майно «Газпром» може лише після згоди уряду.
Під натиском європейських споживачів, найбільшим із яких є німецька E.ON, «Газпром» змушений був знизити ціни на газ. Оскільки знижки клієнти з Європи отримали заднім числом, газовому гіганту довелося повертати переплати, загальна сума яких у 2012 році може становити 3,7 мільярда доларів.
Росія вже близько 10 років не може домовитися про поставки газу з найбільшим східним сусідом - Китаєм.