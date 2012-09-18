Росія не вбачає підстав знижувати ціни на газ для ЄС

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це І.Грачов сказав на прес-конференції в Москві у відповідь на антимонопольний розгляд Єврокомісії, що розпочався минулого тижня, яка підозрює концерн у зловживанні домінуючою позицією на ринку Центральної та Східної Європи.

«Анінайменшої потреби знижувати ціну за довгостроковими контрактами немає. У перспективі Європі буде потрібно більше газу – на 100 млрд куб., і з якого дива ціни повинні падати», - сказав І.Грачов, назвавши при цьому дії Єврокомісії проти «Газпрому» пропагандистськими й короткостроковими.

За словами І.Грачова, в найближчі 5-7 років ціни на вуглеводні продовжать зростання, виходячи з цього, від продажу вуглеводнів Росія зможе отримувати «хороші бюджети», що дозволить вирішувати внутрішні проблеми.

Не боїться Росія й так званої "сланцевої революції", вважаючи, що вона не матиме значного впливу на ціни на газ.

«На мій погляд, якогось сильного впливу на зниження цін це мати не може», - сказав депутат, додавши, що в Польщі вже спробували видобувати сланцевий газ, але промислового ефекту не досягнуто.

Крім цього, І.Грачов назвав абсолютно утопічною ідею відмовитися від прив'язки ціни газу на нафту й переходу на спотові поставки.

«Надія, що лібералізацією газового ринку й переходом на спотові контракти Європа доб'ється зниження цін – тимчасова й локальна. Насправді це різко дестабілізує ринки», - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, 4 вересня 2012 р. Європейська комісія почала антимонопольне розслідування стосовно корпорації "Газпром", запідозривши його в зловживанні пануючим становищі в Центральній та Східній Європі.

У відповідь на це «Газпром» погрожував відходом із європейського ринку на схід, що може вдарити по капіталізації газового гіганта. Крім того, Президент Росії Володимир Путін підписав указ, за яким змінювати договори й відчужувати майно «Газпром» може лише після згоди уряду.

Під натиском європейських споживачів, найбільшим із яких є німецька E.ON, «Газпром» змушений був знизити ціни на газ. Оскільки знижки клієнти з Європи отримали заднім числом, газовому гіганту довелося повертати переплати, загальна сума яких у 2012 році може становити 3,7 мільярда доларів.

Росія вже близько 10 років не може домовитися про поставки газу з найбільшим східним сусідом - Китаєм.