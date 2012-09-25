Прокуратура Чечні вимагає закрити YouTube

Повідомляється, що кілька провайдерів вже закрили доступ до YouTube. Керівники місцевих відділень тих компаній, які ще не закрили доступ до сайту - МТС, "Мегафона" і "Вимпелкому" - були в понеділок запрошені до прокуратури, де від них зажадали блокувати YouTube, повідомляє Радіо Свобода. За словами глави Чечні Рамзана Кадирова, якщо цього не буде зроблено, організації "понесуть відповідальність згідно із законом".

Генпрокуратура Чечні раніше визнала фільм "Невинність мусульман" екстремістським. Обмеження на доступ до YouTube - найбільшого в світі відеохостингу - були введені ще у ряді регіонів Росії. При цьому рішення суду про визнання фільму екстремістським поки не винесене.

Аматорський фільм "Невинність мусульман", знятий в США, викликав акції протесту у багатьох ісламських країнах, під час яких загинули десятки людей.