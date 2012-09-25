Японські і тайваньські кораблі обмінялися пострілами з водометів

Про це повідомляє РІА "Новости".

Японська берегова охорона сповістила судна з Тайваню про їх нелегальне перебування в даному районі. З метою зупинити просування тайваньських кораблів в японських територіальних водах співробітники берегової служби використовували водомети, направляючи струмені води поруч з рибальськими суднами.

У відповідь на це тайваньські рибалки також почали використовувати водомети проти японських патрульних кораблів. Через кілька годин, за інформацією представників японської берегової служби, всі риболовецькі судна з Тайваню, а також вісім тайваньських патрульних кораблів супроводу змінили свій курс.

Незабаром всі кораблі покинули територіальні води Японії.

