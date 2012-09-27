У Чехії частково зняли заборону на продаж міцних спиртних напоїв

У Чехії оголошено про послаблення обмежень на продаж міцних алкогольних напоїв, передає Радіо «Свобода».

Прем'єр-міністр Петр Нечас заявив, що часткове зняття заборони пов'язане з виявленням джерела підробленого алкоголю, в якому містився отруйний метанол. В результаті отруєнь у Чехії останніми тижнями померло 26 чоловік.

Глава уряду уточнив, що відтепер дозволяється продавати міцні алкогольні напої окрім тих, які були вироблені в 2012 році. Водночас міцні спиртні напої, вироблені цього року, можуть продаватися лише за умови їх додаткової перевірки і наявності акцизної марки нового зразка.

П.Нечас висловив припущення, що експорт чеського алкоголю може поновитися в найближчий день – після проведення консультацій з партнерами по Європейському Союзу.

Як повідомляв УНІАН, чеська влада через смертельні випадки отруєння алкоголем з 14 вересня заборонила продаж міцного алкоголю в країні, а з 21 вересня також його експорт.

24 вересня чеська поліція затримала два підозрюваних у виробництві отруєного алкоголю і виявила джерело його походження.

За даними прокуратури, організатором нелегального виробництва виявився 32-річний житель міста Острава. Спільник допомагав йому робити алкоголь з метилового спирту.