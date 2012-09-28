У Росії скандальний фільм «Невинність мусульман» визнали екстремістським

За російським законодавством, рішення будь-якого суду, що стосується екстремістських матеріалів, діє на всій території РФ.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві ЧР з національної політики, преси та інформації, відомство звернулося до суду із заявою про визнання факту, що має юридичне значення, – визнання матеріалів екстремістським, на захист прав, свобод і законних інтересів невизначеного кола осіб.

«Фільм оповідає про життя Пророка Мухаммада (та благословить його Аллах і вітає) і його сподвижників у спотвореній і образливій формі. У зв'язку з цим ми звернулися до Ленінського районного суду з позовом щодо визнання цього фільму екстремістським і таким, що розпалює міжконфесійну і міжнаціональну ворожнечу на релігійному грунті. Позов був задоволений», - заявив керівник міністерства Мурат Тагієв.

Суд вважає, що «нездійснення необхідних заходів з припинення неконтрольованого розповсюдження соціально небезпечного, провокаційного відео матеріалу, що ображає релігійні почуття, може спричинити серйозні негативні наслідки, пов'язані з дестабілізацією політичної обстановки у всьому регіоні, значна частина населення якого сповідає іслам».

Суд зобов'язав припинити розповсюдження цього фільму на сторінці відеохостингу «You Tube» в мережі Інтернет» і в будь-яких інших джерелах.

За інформацією прес-служби глави уряду Чечні, 26 вересня інтернет-провайдери виконали рекомендацію прокуратури Чеченської Республіки і закрили доступ до ресурсів, що транслюють антиісламський фільм. Зокрема, на території Чечні закрито доступ користувачів до відеохостингу YouTube.

Як повідомляв УНІАН, після появи інформації про знятий у США фільм «Невинність мусульман», в якому мусульманського пророка Мухаммеда представлено в дуже непривабливому вигляді, 11 вересня в Лівії невідомі обстріляли будівлю американського консульства з гранатометів. Унаслідок попадання гранати в автомобіль загинув посол США Крістофер Стівенс разом з трьома колегами.

Фільм також спровокував масові акції протесту як в ісламських, так і в західних країнах, де проживають мусульмани.