Французька прокуратура закрила справу проти Стросс-Кана

Про це повідомляють РІА «Новости» з посиланням на агентство Франс Пресс.

У травні цього року прокуратура французького міста Лілль почала попереднє розслідування у справі про групове згвалтування, в якому нібито були замішані Д.Стросс-кан, комісар поліції Жан-Крістоф Лагард, підприємець Фабріс Пашковські, а також колишній директор філіалу компанії BTP Eiffage Давід Роке. Розслідування базувалося на свідченнях якоїсь повії з Бельгії на ім'я Анн-Марі С., яка раніше заявила бельгійській поліції, що Д.Стросс-Кан намагався в грубій формі примусити її до сексуальних стосунків. За її словами, вона просила Д.Стросс-Кана не робити цього, проте він її не слухав. Як стверджувала жінка, ці події сталися в готелі W. у Вашингтоні.

У вересні жінка змінила свої свідчення, зазначивши, що злочинних дій стосовно неї не вчинялося.

При цьому Д.Стросс-Кан, як і раніше, залишається обвинуваченим у справі про мережу проституції навколо готелю Carlton у Ліллі. Слідство вважає, що кілька чоловік організовували або брали участь у вечірках у Франції та за кордоном за участю повій. Д.Стросс-Кан у рамках розслідування звинувачується у звідництві у складі злочинної групи, за що призначається покарання до 20 років в'язниці.

Захист Д.Стросс-Кана та інших людей, які перебувають під слідством, зажадав суд скасувати деякі слідчі процедури, стверджуючи, що вони не відповідали нормам судочинства. Адвокати Д.Стросс-Кана, зокрема, заявляють, що висунуті на адресу їхнього клієнта звинувачення ні на чому не ґрунтуються. Рішення за цим позовом суд оголосить 28 листопада.

Скандал про сексуальні пригоди Д.Стросс-Кана почався півтора роки тому. Чиновник був затриманий в Нью-Йорку 14 травня 2011 року на підставі заяви покоївки американського готелю про спробу зґвалтування. Екс-глава МВФ кілька днів провів у в'язниці, а потім його було взято під домашній арешт. Д,Стросс-Кан пішов з поста директора-розпорядника МВФ 19 травня 2011 року. Кримінальну справу стосовно нього було закрито 23 серпня після того, як прокуратура заявила, що покоївка, ймовірно, збрехала під присягою, оскільки неодноразово раніше обманювала різні органи. Колишньому главі МВФ повернули паспорт, у вересні він повернувся до Франції, де йому пізніше пред'явили звинувачення в іншій справі.