"Грузинська мрія" готова сформувати уряд

У середу було оголошено про створення робочої групи коаліції, яка вестиме переговори з президентом у період зміни влади - щоб забезпечити порядок у країні.

Лідер коаліції Бідзіна Іванішвілі заявив, що перший візит після виборів зробить до Вашингтона, а з Москви не отримував ніяких привітань з перемогою.

На цю тему: Член "Грузинської мрії": Ми прийшли до влади і Саакашвілі доведеться відповідати

Представник МЗС Росії в середу висловив сподівання, що підсумки голосування сприятимуть нормалізації відносин Грузії з її сусідами.

Як повідомляє Центральна виборча комісія Грузії, в 38 мажоритарних округах перемагають представники "Грузинської мрії", в 35 - "Єдиного національного руху" президента Саакашвілі. У голосуванні за партійними списками відрив "Грузинської мрії" ще більший. Тож коаліція, ймовірно, матиме в парламенті стійку більшість, підсумовує Радіо Свобода.