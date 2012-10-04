Туреччина продовжує обстріл Сирії
10:46, 04 жовтня 2012Світ
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Турецька армія продовжує артилерійський обстріл об'єктів в районі Тель Абіяд на території Сирії.
Сирія ,Туреччина
Операція проводиться у відповідь на обстріл турецьких районів з боку Сирії в середу, в результаті яких загинули п'ять громадян Туреччини, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
Тель Абіяд знаходиться приблизно за 10 кілометрів від турецько-сирійського кордону.
За даними джерел у турецьких службах безпеки, чиї слова наводить агентство Рейтер, Туреччина вважає, що обстріл її території з боку Сирії в середу вівся саме з цього району.
Турецькі джерела стверджують, що під час операції у четвер було вбито кілька сірійських військових, лояльних до Президента Башара Асада.
Туреччина звернулася до Ради безпеки ООН з вимогою вжити усіх "необхідних заходів", щоб зупинити сирійську "агресію".
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