Туреччина продовжує обстріл Сирії

Операція проводиться у відповідь на обстріл турецьких районів з боку Сирії в середу, в результаті яких загинули п'ять громадян Туреччини, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Тель Абіяд знаходиться приблизно за 10 кілометрів від турецько-сирійського кордону.

За даними джерел у турецьких службах безпеки, чиї слова наводить агентство Рейтер, Туреччина вважає, що обстріл її території з боку Сирії в середу вівся саме з цього району.

Турецькі джерела стверджують, що під час операції у четвер було вбито кілька сірійських військових, лояльних до Президента Башара Асада.

Туреччина звернулася до Ради безпеки ООН з вимогою вжити усіх "необхідних заходів", щоб зупинити сирійську "агресію".