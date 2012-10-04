У Киргизії заарештували лідерів опозиції

Камчибека Ташієва, Садира Жапарова і Таланта Мамитова звинувачують у «спробі силового захоплення влади», пише Радіо Свобода.

Опозиціонерів затримали в середу після сутичок близько тисячі демонстрантів із правоохоронцями. Мітингувальники закликали до націоналізації найбільшої компанії із розробки золотого родовища Киргизстану.

Один із опозиційних лідерів – Ташієв – приєднався до демонстрантів та закликав їх скинути уряд.

Правоохоронці за допомогою сльозогінного газу, гумових куль і собак змогли розігнати акцію. Кілька демонстрантів і представників сил безпеки були поранені.

Як повідомив речник партії «Ата-Журт», ця політична сила планує сьогодні великі акції протесту по всій країні з вимогою звільнити своїх затриманих лідерів.