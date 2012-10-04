Лукашенко грозиться повернути Грузію у СНД

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це О.Лукашенко заявив сьогодні.

«Мені здається, наступного року Саміт СНД, швидше за все, пройде у Мінську. Це буде вже моя функція, якщо Мінськ стане місцем проведення саміту, я всіляко ініціюватиму повернення Грузії у Співдружність Незалежних Держав», - сказав О.Лукашенко.

Він вважає, що це не буде велике навантаження для грузинських політиків.

«Я переконаний, що якби навіть перемогла партія Саакашвілі, то Михайло Саакашвілі був би членом СНД наступного року. І в цьому напрямі Білорусь працюватиме. Ми не повинні втратити Грузію», - підкреслив О.Лукашенко.

Довідка УНІАН. Грузія припинила своє членство у Співдружності Незалежних Держав під час війни з Росією в серпні 2008.