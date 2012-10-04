РПЦ дозволила священикам брати участь у виборах

Як повідомили УНІАН в РПЦ, таке рішення ухвалене сьогодні на черговому засіданні Священного Синоду Руської Православної Церкви під головуванням Патріарха Московського і всієї Русі Кирила.

«У виняткових випадках, з міркувань крайньої церковної необхідності, коли потрібно протистояти розкольницьким або іноконфесійним силам, які прагнуть використовувати виборну владу для боротьби з Православною Церквою, Священний Синод або Синод самокерованої Церкви визначає осіб для участі у виборах в органи державної влади і в індивідуальному порядку дає на це благословення», - йдеться у рішенні.

При цьому наголошується, що при цьому навіть участь в даному випадку у виборах за партійними списками не дає священнослужителю право бути членом політичної партії.

Повідомляється, що в разі необхідності балотуватися на виборах ієрарх, клірик, чернець або мирянин, який несе послух у загальноцерковній установі, повинен заздалегідь подати прохання на ім'я Патріарха і Священного Синоду або в Синод самокерованої Церкви з конкретним обґрунтуванням необхідності балотуватися в той чи інший законодавчий чи виконавчий орган, у тому числі із зазначенням того, які іноконфесіональні або розкольницькі групи і як саме планують використовувати даний орган для боротьби з Православною Церквою.

У документі вказується, що прохання про благословення балотуватися повинно подаватися до початку передвиборчої кампанії: згода на участь у передвиборчій кампанії священнослужитель може дати лише після отримання письмового благословення Патріарха та Священного Синоду або Синоду самокерованої Церкви.

«У випадку, якщо Патріарх і Священний Синод або Синод самокерованої Церкви вважатиме неприпустимою діяльність клірика на посаді, на яку він був обраний, благословення може бути відкликаним. У цьому випадку обраний у законодавчий або представницький орган влади клірик зобов'язаний залишити виборну посаду», - йдеться у рішенні Синоду.