Король Йорданії розпустив парламент
Король Йорданії Абдалла II у четвер розпустив парламент і видав указ про проведення дострокових виборів.
Про дату нових виборів не повідомляється, проте йорданський король раніше висловлювався за їх проведення наприкінці цього року, передає Радіо «Свобода».
Розпуск парламенту відбувся після його обіцянок провести політичні реформи – з метою запобігти в країні масовим антиурядовим виступам.
Напередодні указу короля рух «Брати-мусульмани» закликав до проведення у п'ятницю ходи з вимогою реформ. У липні цей рух заявив, що партія «Фронт Ісламської дії», яка його представляє, бойкотуватиме парламентські вибори. "Брати-мусульмани" виступають проти нинішньої системи, в якій прем'єр-міністр призначається королем.
У Йорданії вже більше року тривають акції протесту, учасники яких закликають до реформ, проте на відміну від інших країн регіону він не є масовими і має більш мирний характер.