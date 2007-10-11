Алієв хоче зацікавити ЄС на 150 років вперед

Президент Азербайджану Ільхам АЛІЄВ вважає за необхідне підписувати довгострокові договори на постачання нафти і газу між споживачами і виробниками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні, виступаючи на пленарному засіданні Вільнюської конференції з енергетичної безпеки «Розвиток енергетичної співпраці з регіонами Каспійського і Чорного морів: назустріч розширенню енергетичного ринку».

І.АЛІЄВ підкреслив, що Азербайджан готовий співробітничати з Європейським Союзом, і, на його думку, Каспійський регіон – це єдина альтернатива постачань нафти і газу для Європи.

І.АЛІЄВ вважає, що країни-виробники енергоносіїв мають бачити чітку перспективу розвитку ринку енергетики, тому він і говорить про необхідність довгострокових домовленостей.

«Ми можемо забезпечити хороше партнерство Азербайджану з ЄС», - підкреслив він.

І.АЛІЄВ зазначив, що Азербайджан видобуває 1 млн. барелей нафти в день, а також має запаси двох трильйонів кубометрів газу, яких вистачить на 150 років.

Він підтвердив зацікавленість Азербайджану в добудові нафтопроводу «Одеса-Броди-Гданськ», а також розповів, що сьогодні в Азербайджані вивчають питання участі в проекті «Набукко», що передбачає будівництво газопроводу між Туреччиною й Австрією через Румунію, Болгарію та Угорщину.